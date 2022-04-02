Баварія розгромила Фрайбург, Баєр обіграв Герту. Результати 28 туру Бундесліга

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Відбулися матчі 28 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
28 тур, 02 квітня
Айнтрахт Франкфурт - Гройтер Фюрт 0:0
Армінія Білефельд - Штутгарт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Калайджич, 1:1 - 59 Крюгер
Баєр Леверкузен - Герта Берлін 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 35 Аларіо, 2:0 - 40 Бельарабі, 2:1 - 42 Даріда
Гоффенгайм - Бохум 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Асано, 1:1 - 54 Раум, 1:2 - 59 Асано
Фрайбург - Баварія Мюнхен 1:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Горецка, 1:1 - 63 Петерсен, 1:2 - 73 Гнабрі, 1:3 - 82 Коман, 1:4 - 90+6 Забітцер
19:30 Боруссія Д. - РБ Лейпциг