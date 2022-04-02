Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 22:30 38183
Леоненко: Мене не здивувало рішення Безсонова захищати Україну
Сьогодні 10:39 331
Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022
Сьогодні 10:10 304
Ягупова - у збірній сезону жіночої Євроліги
Вчора 22:27 279
Ріжко виборола золоту медаль чемпіонату Європи
Вчора 21:55 501
Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 21:23 419
Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022
Вчора 20:18 1993
Вітіньйо повернувся в Атлетіко
Вчора 19:28 395
Палкін виїхав з України
Вчора 16:27 1437
Усик: Мене зараз цікавить лише допомога Україні
Вчора 15:09 666
Прямі трансляції

Білл: Свій гол присвячую моїм одноклубникам та всім українцям

Сьогодні 14:54 118 0
Білл: Свій гол присвячую моїм одноклубникам та всім українцям
#СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Орендований у Дніпра-1 хавбек Спорт Ресіфі Білл приніс нічию команді у першій грі фіналу Кубка Нордесте з Форталезою (1:1).

"Я багато разів у молитвах просив цього голу у бога… Я не хочу плакати… Я поїхав через війну. Це дуже важко, адже ми залишили наш дім заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно.

Я просив у бога цей гол, адже хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій важкій ситуації. Дякую богу, що дав мені гол в цей момент", - сказав Білл.

На післяматчевому інтерв'ю Білл не стримував емоцій та дуже зворушливо висловився на адресу партнерів по Дніпру-1, які залишилися в Україні під час війни.

Матч-відповідь відбудеться 4 квітня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Палкін виїхав з України Палкін виїхав з України 1437
Верховна Рада може змінити слова гімну України Верховна Рада може змінити слова гімну України 2502 4
Свьонтек стане першою ракеткою світу Свьонтек стане першою ракеткою світу 1450
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 38183
У ФІФА пояснили, чому не виключили росію з організації У ФІФА пояснили, чому не виключили росію з організації 1349 1
Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022 Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022 1993
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6737
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29773 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15900
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 83815
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21771
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7318 5