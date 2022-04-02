Орендований у Дніпра-1 хавбек Спорт Ресіфі Білл приніс нічию команді у першій грі фіналу Кубка Нордесте з Форталезою (1:1).

"Я багато разів у молитвах просив цього голу у бога… Я не хочу плакати… Я поїхав через війну. Це дуже важко, адже ми залишили наш дім заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно.

Я просив у бога цей гол, адже хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій важкій ситуації. Дякую богу, що дав мені гол в цей момент", - сказав Білл.