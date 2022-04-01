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Захисник Шахтаря перейшов до Реала

Сьогодні 14:54 103 0
Тобіас виступатиме за мадридський клуб до кінця сезону на правах оренди
Захисник Шахтаря перейшов до Реала
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - ФК Шахтар.

Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас перейшов до мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Бразилець виступатиме за мадридський клуб до кінця сезону-2022/23 на правах оренди. За умовами угоди, Реал також має опцію викупу футболіста.

Вінісіус приєднався до Шахтаря у січні 2022 року і пройшов із командою збори, але не встиг дебютувати в офіційних матчах. 23 лютого йому виповнилося 18 років.

Раніше повідомлялося, що Реал зможе викупити Тобіаса за 18 мільйонів євро. Вартість оренди становитиме 2 мільйони євро. Гравець обійшовся Шахтарю в 6 мільйонів євро.

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