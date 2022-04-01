Тобіас виступатиме за мадридський клуб до кінця сезону на правах оренди

Джерело - ФК Шахтар.

Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас перейшов до мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Бразилець виступатиме за мадридський клуб до кінця сезону-2022/23 на правах оренди. За умовами угоди, Реал також має опцію викупу футболіста.

Вінісіус приєднався до Шахтаря у січні 2022 року і пройшов із командою збори, але не встиг дебютувати в офіційних матчах. 23 лютого йому виповнилося 18 років.

Раніше повідомлялося, що Реал зможе викупити Тобіаса за 18 мільйонів євро. Вартість оренди становитиме 2 мільйони євро. Гравець обійшовся Шахтарю в 6 мільйонів євро.