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Шахтар повісив цінник на Додо

Сьогодні 12:55 238 0
Шахтар повісив цінник на Додо
#Додо, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Шахтаря після низки опитувань та консультацій, що відбулися на ринку останніми днями, дало зрозуміти потенційним покупцям, що готове розглянути можливість продажу свого 23-річного правого фулбека Додо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За бразильського легіонера гірники намагатимуться виручити не менше 20 мільйонів євро.

Раніше інтерес до Додо приписували Баварії, Арсеналу та Борнмуту. Також гравцем цікавилося бразильське Фламенгу.

Сам фулбек хоче продовжити кар'єру в Європі, а тому не поспішає з ухваленням рішення щодо свого майбутнього і готовий почекати до літа.

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