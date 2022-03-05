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Фламенгу планує підписати Додо

Сьогодні 14:30 168 0
Додо може покинути Шахтар
Фламенгу планує підписати Додо
#Додо, #Футбольні трансфери, #Фламенгу, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Фламенгу серйозно цікавиться захисником Шахтаря Додо.

Про це повідомляє BlazeTrends.

23-річний бразильський захисник шукає варіанти в Європі, оскільки не хоче продовжувати виступати у донецькому клубі через війну з Росією. Фламенго спробує переконати його повернутися до місцевої Серії А, щоб захищати свої кольори до кінця сезону.

Контракт Додо з Шахтарем чинний до 31 серпня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал цікавиться оборонцем Шахтар.

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