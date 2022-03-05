Додо може покинути Шахтар

Фламенгу серйозно цікавиться захисником Шахтаря Додо.

Про це повідомляє BlazeTrends.

23-річний бразильський захисник шукає варіанти в Європі, оскільки не хоче продовжувати виступати у донецькому клубі через війну з Росією. Фламенго спробує переконати його повернутися до місцевої Серії А, щоб захищати свої кольори до кінця сезону.

Контракт Додо з Шахтарем чинний до 31 серпня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал цікавиться оборонцем Шахтар.