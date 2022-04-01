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Сьогодні 11:11 342 0
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Динамо залишить Україну та проведе матчі з Барселоною і ПСЖ
#Динамо Київ

Джерело - ФК Динамо.

Завдяки підтримці керівництва нашої держави Динамо втілює міжнародну благодійну місію - серію товариських ігор із ТОП-клубами Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Протягом квітня-червня 2022 року заплановано товариські матчі Динамо з провідними клубами Європи, серед яких Боруссія (Дортмунд, Німеччина), Парі Сен-Жермен (Париж, Франція), Стяуа (Бухарест, Румунія), Легія (Варшава, Польща), Барселона (Іспанія), Мілан (Італія), Бенфіка (Лісабон, Португалія), Аякс (Амстердам, Нідерланди), Спортінг (Лісабон, Португалія), Базель (Швейцарія).

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Усі ці матчі за участю чемпіона України буде проведено під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", "Match for Peace! Stop the War!"

Метою проведення даних матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором.

Динамо демонструватиме світу, що український народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом.

Всі товариські матчі Динамо будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва, що підтримають благодійну місію нашого клубу.

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