Динамо залишить Україну та проведе матчі з Барселоною і ПСЖ

Київський клуб отримав дозвіл залишити країну

Джерело - ФК Динамо.

Завдяки підтримці керівництва нашої держави Динамо втілює міжнародну благодійну місію - серію товариських ігор із ТОП-клубами Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Протягом квітня-червня 2022 року заплановано товариські матчі Динамо з провідними клубами Європи, серед яких Боруссія (Дортмунд, Німеччина), Парі Сен-Жермен (Париж, Франція), Стяуа (Бухарест, Румунія), Легія (Варшава, Польща), Барселона (Іспанія), Мілан (Італія), Бенфіка (Лісабон, Португалія), Аякс (Амстердам, Нідерланди), Спортінг (Лісабон, Португалія), Базель (Швейцарія).

Усі ці матчі за участю чемпіона України буде проведено під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", "Match for Peace! Stop the War!"

Метою проведення даних матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором.

Динамо демонструватиме світу, що український народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом.

Всі товариські матчі Динамо будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва, що підтримають благодійну місію нашого клубу.