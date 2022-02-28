Екснападник збірної України різко звернувся до росіян

Український нападник Артем Кравець відреагував на агресію Росії щодо України.

Про це футболіст розповів у Facebook.

"Звернення, для всіх хто мене знає! Якщо хтось, хоч на частку відсотка підтримує вторгнення в Україну російських військ, сміливо йдіть на х@й! Я більше нікого з вас не хочу знати! Безапеляційно!

Повідомлення спеціально російською, щоб всі зрозуміли!

Для Українців! Слава Україні Героям Слава!

Я по-новому закохався в нашу країну і нашу державу! ЗСУ - ви найкращі!", - відзначив Кравець.