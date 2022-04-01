Петраков: Матч з росією? Я б не хотів, щоб це сталося, поки я живий

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оцінив можливий матч проти національної команди росії.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі The Guardian.

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"Я б не хотів, щоб це сталося, поки я живий. Я не хочу тиснути руку цим хлопцям…

Нам потрібно побудувати велику стіну і зробити все, що ми можемо, щоб відокремитися від них", – сказав Петраков.