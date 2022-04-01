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Петраков: Матч з росією? Я б не хотів, щоб це сталося, поки я живий

Сьогодні 20:58 153 0
Олександр Петраков прокоментував можливий матч зі збірною росії
Петраков: Матч з росією? Я б не хотів, щоб це сталося, поки я живий
#Олександр Петраков

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оцінив можливий матч проти національної команди росії.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі The Guardian.

Важливо: росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

"Я б не хотів, щоб це сталося, поки я живий. Я не хочу тиснути руку цим хлопцям…

Нам потрібно побудувати велику стіну і зробити все, що ми можемо, щоб відокремитися від них", – сказав Петраков.

Нагадаємо,  Петраков готовий захищати країну від російських окупантів.

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