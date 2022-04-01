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Суркіс: Ніхто з українських гравців Динамо не буде проданий

Сьогодні 11:39 196 0
Президент киян розповів, чому команда покине Україну
Суркіс: Ніхто з українських гравців Динамо не буде проданий
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував виїзд за кордон своєї команди, що відіграє серію товариських матчів із європейськими ТОП-клубами.

"Він (дозвіл прим. діє з 1 квітня, і це не жарт. Ми звернулися з ініціативою проведення благодійних матчів з європейськими клубами, вся виручка від яких буде спрямована на боротьбу України з російським агресором. Є ймовірність, що у рамках цих матчів перед глядачами виступатимуть наші артисти, які зараз перебувають за кордоном. Зібрані кошти будуть відправлені до ЗСУ, на благодійні та волонтерські цілі кожною з приймаючих нас сторін.

Жоден український гравець не буде проданий у це трансферне вікно. Питання про переходи розглядатимуться не раніше літнього трансферного періоду. До того, ми й легіонерів - таких як Вербич та Кендзьора - відпустили лише на орендних правах. Усі наші футболісти, враховуючи гравців юнацької команди, підписали документ про своє повернення до країни після закінчення благодійних матчів та поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга відповідно.

Тимчасово залишитися за кордоном зможуть лише збірники, якщо питання їхньої підготовки до стикових матчів таким чином буде офіційно вирішено на рівні УАФ та державних відомств.

Першими нашу ініціативу підтримали Стяуа та Легія. Стартовим, найімовірніше, стане матч у Варшаві, який відбудеться 12 квітня. До цього терміну ми будемо базуватись у Румунії. Крім того, Мальдіні підписав відповідний лист від Мілана. Готовність зіграти з нами для України висловили ПСЖ та "Барселона". Ці клуби зараз шукають вікна у своєму календарі. Мірча Луческу говорив на цю тему і з Пепом Гвардіолою. Сподіваємось, що й "Ман Сіті" також спробує знайти дату для проведення такої гри", - сказав Суркіс.

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