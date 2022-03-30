Клуб організовує в Удіне місце збору

Джерело - офіційний сайт Удінезе.

Удінезе проведе збір гуманітарної допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб організовує в Удіне місце збору, куди всі охочі зможуть принести ліки, їжу та одяг. Збір триватиме з 28 березня і завершиться 2 квітня, коли все завантажать до автомобілів, які поїдуть в Україну.

Весь гуманітарний вантаж буде надіслано хабам УАФ, які займаються розподіленням допомоги по Україні.

Нагадаємо, Динамо фінансово підтримало підрозділ ЗСУ.

Також, в Україну прибула гуманітарна допомога від Ла-Ліги.