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Удінезе відправить в Україну вантажівки з гуманітарною допомогою

Сьогодні 18:17 102 0
Клуб організовує в Удіне місце збору
Удінезе відправить в Україну вантажівки з гуманітарною допомогою
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - офіційний сайт Удінезе.

Удінезе проведе збір гуманітарної допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб організовує в Удіне місце збору, куди всі охочі зможуть принести ліки, їжу та одяг. Збір триватиме з 28 березня і завершиться 2 квітня, коли все завантажать до автомобілів, які поїдуть в Україну.

Весь гуманітарний вантаж буде надіслано хабам УАФ, які займаються розподіленням допомоги по Україні.

Нагадаємо, Динамо фінансово підтримало підрозділ ЗСУ.

Також, в Україну прибула гуманітарна допомога від Ла-Ліги.

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