Джерело - офіційний сайт Удінезе.
Удінезе проведе збір гуманітарної допомоги для України.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб організовує в Удіне місце збору, куди всі охочі зможуть принести ліки, їжу та одяг. Збір триватиме з 28 березня і завершиться 2 квітня, коли все завантажать до автомобілів, які поїдуть в Україну.
Весь гуманітарний вантаж буде надіслано хабам УАФ, які займаються розподіленням допомоги по Україні.
Нагадаємо, Динамо фінансово підтримало підрозділ ЗСУ.
Також, в Україну прибула гуманітарна допомога від Ла-Ліги.