Парнтер Кріштіану по збірній розповів про його мотивацію грати далі

Джерело - talkSPORT.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може грати на найвищому рівні ще декілька років.

Про це заявив його партнер по збірній Португалії Жозе Фонте.

"Думаю, у своєму останньому інтерв'ю він ясно дав зрозуміти, що сам визначатиме своє майбутнє. Він добре почувається з погляду фізичного стану, навіть чудово", - заявив португалець.

Актуально: Роналду ще не вирішив, де проведе наступний сезон

"Якщо він матиме можливість претендувати на трофеї і продовжувати виступати на найвищому рівні, він продовжить грати. Він хоче продовжувати кар'єру, і я думаю, що він виступить не лише на ЧС-2022 у Катарі, а й як мінімум на наступному Євро", - сказав Фонте

Нагадаємо, Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу.