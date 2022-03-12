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Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу

Сьогодні 21:10 268 0
Історичне досягнення Кріштіану Роналду
Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд із голів в офіційних матчах.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу у Twitter.

Роналду оформив хет-трик у матчі 29 туру АПЛ із Тоттенгемом. Тепер на його рахунку 807 м'ячів у іграх на клубному рівні та за збірну Португалії.

Це найкращий результат в історії футболу. Попереднім володарем рекорду був австрієць Йозеф Біцан - він має 805 голів за підрахунками Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).

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