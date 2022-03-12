Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу

Історичне досягнення Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд із голів в офіційних матчах.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу у Twitter.

Роналду оформив хет-трик у матчі 29 туру АПЛ із Тоттенгемом. Тепер на його рахунку 807 м'ячів у іграх на клубному рівні та за збірну Португалії.

Це найкращий результат в історії футболу. Попереднім володарем рекорду був австрієць Йозеф Біцан - він має 805 голів за підрахунками Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).