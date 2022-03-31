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Динамо повним складом покине Україну, - журналіст

Сьогодні 20:40 836 1
Кияни хочуть продати своїх футболістів
Динамо повним складом покине Україну, - журналіст
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо повним складом покине Україну задля продажу гравців команди.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"Маю цікаву інформацію. Завтра (1 квітня) Динамо повним складом покине Україну. Клуб якимось чином отримав спецдозвіл від Міністерства спорту. Судячи з усього, Динамо пояснить такий вчинок бажанням зіграти товарняки, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Але по неофіційній інформації, мотивація Динамо дещо інша. Кажуть, клуб хоче таким чином вивезти гравців для продажу", - заявив журналіст.

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"Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна. Але насправді терміни обмежені – до 7 квітня. Тому Динамо і поспішає. Бо можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць. Якщо це все справді станеться, це буде вибух Точки-У в нашому футболі".

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"Чому лише Динамо отримало дозвіл? Що буде, якщо іншим клубам теж дозволять? Чим футболісти кращі за інших українців, яким це заборонено? Що залишиться від Динамо після розпродажу? І навіщо Суркіси терміново перетворюють свої активи на гроші? Це такий кінець Динамо? Дуже багато небезпечних питань. Але відповіді дізнаємось дуже скоро", – написав Болотніков.

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