Динамо повним складом покине Україну, - журналіст

Кияни хочуть продати своїх футболістів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо повним складом покине Україну задля продажу гравців команди.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"Маю цікаву інформацію. Завтра (1 квітня) Динамо повним складом покине Україну. Клуб якимось чином отримав спецдозвіл від Міністерства спорту. Судячи з усього, Динамо пояснить такий вчинок бажанням зіграти товарняки, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Але по неофіційній інформації, мотивація Динамо дещо інша. Кажуть, клуб хоче таким чином вивезти гравців для продажу", - заявив журналіст.

росія веде війну проти України

"Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна. Але насправді терміни обмежені – до 7 квітня. Тому Динамо і поспішає. Бо можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць. Якщо це все справді станеться, це буде вибух Точки-У в нашому футболі".

Актуально: Удінезе відправить в Україну вантажівки з гуманітарною допомогою