В АПЛ дозволили робити 5 замін з наступного сезону

Джерело - офіційний сайт АПЛ.
Клубам АПЛ можна буде проводити 5 замін за матч.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Команди ліги домовилися про повернення правила 5 замін із наступного сезону. Заміни можна буде проводити тричі під час матчу, а також у перерві.
Також клуби затвердили терміни літнього трансферного вікна. Воно відкриється 10 червня та закриється 1 вересня.
Крім того, в АПЛ зміняться правила тестування на коронавірус. З 4 квітня ліга скасує тестування гравців та персоналу на ковід, яке проводилося двічі на тиждень, та перейде лише до симптоматичного тестування.
Нагадаємо, УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів.