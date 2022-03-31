В АПЛ дозволили робити 5 замін з наступного сезону

В АПЛ відбулися зміни регламенту

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Клубам АПЛ можна буде проводити 5 замін за матч.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Команди ліги домовилися про повернення правила 5 замін із наступного сезону. Заміни можна буде проводити тричі під час матчу, а також у перерві.

Також клуби затвердили терміни літнього трансферного вікна. Воно відкриється 10 червня та закриється 1 вересня.

Крім того, в АПЛ зміняться правила тестування на коронавірус. З 4 квітня ліга скасує тестування гравців та персоналу на ковід, яке проводилося двічі на тиждень, та перейде лише до симптоматичного тестування.

Нагадаємо, УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів.