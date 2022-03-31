Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 16:52 36927
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022
Сьогодні 13:27 411
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 13:13 220
Усик: Після бою з Джошуа обов’язково повернуся в Україну
Сьогодні 09:30 578
Рашисти в Харкові вбили батька провідного українського бадмінтоніста
Вчора 17:32 2390
Хацкевич: Жоден спортсмен у Білорусі не висловився щодо війни
Вчора 15:39 659 1
Максимов: Готовий взяти в руки зброю, мені немає чого втрачати
Вчора 14:25 633
Місяць війни: бадмінтоністи на захисті України
Вчора 13:36 425
Володимир Кличко: росія навмисно вбиває мирних мешканців та дітей
Вчора 13:25 830
Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади, гроші підуть на допомогу армії
Вчора 12:55 292
Прямі трансляції

В АПЛ дозволили робити 5 замін з наступного сезону

Сьогодні 17:34 116 0
В АПЛ відбулися зміни регламенту
В АПЛ дозволили робити 5 замін з наступного сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Клубам АПЛ можна буде проводити 5 замін за матч.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Команди ліги домовилися про повернення правила 5 замін із наступного сезону. Заміни можна буде проводити тричі під час матчу, а також у перерві.

Також клуби затвердили терміни літнього трансферного вікна. Воно відкриється 10 червня та закриється 1 вересня.

Крім того, в АПЛ зміняться правила тестування на коронавірус. З 4 квітня ліга скасує тестування гравців та персоналу на ковід, яке проводилося двічі на тиждень, та перейде лише до симптоматичного тестування.

Нагадаємо, УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування Зеніту Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування Зеніту 1427
ФІФА завдала чергового удару по російському футболу ФІФА завдала чергового удару по російському футболу 3055
Красюк: Усик може об'єднати світ навколо України Красюк: Усик може об'єднати світ навколо України 805
Ведучий матч тв образив збірну Польщі та Левандовсього Ведучий матч тв образив збірну Польщі та Левандовсього 2507 1
Матч жіночої ЛЧ Барселона – Реал встановив світовий рекорд відвідуваності Матч жіночої ЛЧ Барселона – Реал встановив світовий рекорд відвідуваності 854
Зінченко - Левандовському: Величезне дякую за підтримку та допомогу Зінченко - Левандовському: Величезне дякую за підтримку та допомогу 1427
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219612 5
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6563
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24179
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67864 5
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10944
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47274 1