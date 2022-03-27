УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів

Низка європейських клубів хочуть запропонувати 2 альтернативні "перепустки" у турнір

Порядок розподілу місць у Лізі чемпіонів може суттєво змінитися найближчим часом.

Про це повідомляє The Guardian.

Клуби-члени Європейської клубної асоціації, серед яких 10 клубів АПЛ, представлять УЄФА плани щодо додавання двох місць у Лізі Чемпіонів. Ці місця будуть зайняті клубами, що знаходяться вище за інших у клубному рейтингу.

Ця система дозволить клубам, які фінішували у зоні Ліги Європи або перемогли у національному кубку, претендувати на місце у Лізі Чемпіонів.

Цю пропозицію обговорять на Генеральній асамблеї УЄФА у Відні наступного тижня.

Нагадаємо, УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України.