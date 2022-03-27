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УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів

Вчора 22:55 206 0
Низка європейських клубів хочуть запропонувати 2 альтернативні "перепустки" у турнір
УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - theguardian.com.

Порядок розподілу місць у Лізі чемпіонів може суттєво змінитися найближчим часом.

Про це повідомляє The Guardian.

Клуби-члени Європейської клубної асоціації, серед яких 10 клубів АПЛ, представлять УЄФА плани щодо додавання двох місць у Лізі Чемпіонів. Ці місця будуть зайняті клубами, що знаходяться вище за інших у клубному рейтингу.

Ця система дозволить клубам, які фінішували у зоні Ліги Європи або перемогли у національному кубку, претендувати на місце у Лізі Чемпіонів.

Цю пропозицію обговорять на Генеральній асамблеї УЄФА у Відні наступного тижня.

Нагадаємо, УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України.

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