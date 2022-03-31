Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА

Джерело - uaf.ua.
ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє УАФ.
Збірна України, як і попереднього місяця, посідає 27 місце. Синьо-жовті мають 1535,08 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.
Рейтинг ФІФА на 31 березня 2022 року
1. Бразилія — 1832,69
2. Бельгія — 1827,00
3. Франція — 1789,85
4. Аргентина — 1765,13
5. Англія — 1761,71
6. Італія — 1723,31
7. Іспанія — 1709,19
8. Португалія — 1674,78
9. Мексика — 1658,82
10. Нідерланди — 1658,66
…
27. УКРАЇНА — 1535,08
Нагадаємо, Палкін закликав виключити РФС з ФІФА та УЄФА.