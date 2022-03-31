Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА

Обновлений рейтинг ФІФА

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України, як і попереднього місяця, посідає 27 місце. Синьо-жовті мають 1535,08 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Рейтинг ФІФА на 31 березня 2022 року

1. Бразилія — 1832,69

2. Бельгія — 1827,00

3. Франція — 1789,85

4. Аргентина — 1765,13

5. Англія — 1761,71

6. Італія — 1723,31

7. Іспанія — 1709,19

8. Португалія — 1674,78

9. Мексика — 1658,82

10. Нідерланди — 1658,66

…

27. УКРАЇНА — 1535,08

Нагадаємо, Палкін закликав виключити РФС з ФІФА та УЄФА.