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Палкін закликав виключити РФС з ФІФА та УЄФА

Сьогодні 20:25 145 0
Гендиректор Шахтаря звернувся до футбольної спільноти
Палкін закликав виключити РФС з ФІФА та УЄФА
#ФІФА, #Сергій Палкін, #УЄФА, #Шахтар

Джерело - Reuters.

російський футбольний союз мають виключити з ФІФА та УЄФА.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок вперед і скасувати або призупинити членство Росії в своїх організаціях. У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росію треба виключити за політику геноциду українців і криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", - заявив функціонер.

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"Спорт завжди використовувався росіянами як пропаганда своєї ідеології. Однак єдиний спосіб перемогти російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти росії в усіх можливих напрямках".

  росія веде війну проти України

"Що ми можемо зробити у сфері спорту? Ізолювати росію від участі в міжнародних спортивних змаганнях, і це, за великим рахунком, вже зроблено. Але я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок уперед", - сказав Палкін.

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