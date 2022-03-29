Джерело - Reuters.
російський футбольний союз мають виключити з ФІФА та УЄФА.
Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
"Я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок вперед і скасувати або призупинити членство Росії в своїх організаціях. У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росію треба виключити за політику геноциду українців і криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", - заявив функціонер.
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"Спорт завжди використовувався росіянами як пропаганда своєї ідеології. Однак єдиний спосіб перемогти російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти росії в усіх можливих напрямках".
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"Що ми можемо зробити у сфері спорту? Ізолювати росію від участі в міжнародних спортивних змаганнях, і це, за великим рахунком, вже зроблено. Але я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок уперед", - сказав Палкін.