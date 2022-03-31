Ліон презентує гравця Шахтаря

Ліон підпише гравця Шахтаря

Ліон долучиться до переліку тих клубів, які використають можливість отримати посилення з нашої країни прямо посеред поточного сезону.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Президент клубу Жан-Мішель Ола, футбольний директор Венсан Понсо та керівник кадрового відділу Бруно Шейру 31 березня о 14:30 за місцевим часом (15:30 – за Києвом) зберуться разом аби дати пресконференція, на якій оголосять про прибуття гравця атакувальної ланки з донецького Шахтаря на правах оренди.

Журналісти додатково завчасно попереджають, що це точно не буде ізраїльський нападник Манор Соломон, або його бразильський колега за амплуа Давід Нерес.

Раніше повідомлялося, що Депай може повернутися у Ліон.