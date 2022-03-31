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Ліон презентує гравця Шахтаря

Сьогодні 11:28 277 0
Ліон підпише гравця Шахтаря
Ліон презентує гравця Шахтаря
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - football.ua.

Ліон долучиться до переліку тих клубів, які використають можливість отримати посилення з нашої країни прямо посеред поточного сезону.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Президент клубу Жан-Мішель Ола, футбольний директор Венсан Понсо та керівник кадрового відділу Бруно Шейру 31 березня о 14:30 за місцевим часом (15:30 – за Києвом) зберуться разом аби дати пресконференція, на якій оголосять про прибуття гравця атакувальної ланки з донецького Шахтаря на правах оренди.

Журналісти додатково завчасно попереджають, що це точно не буде ізраїльський нападник Манор Соломон, або його бразильський колега за амплуа Давід Нерес.

Раніше повідомлялося, що Депай може повернутися у Ліон.

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