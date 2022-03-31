Ібрагімовіч визначився з майбутнім у збірній Швеції

Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович не поспішає завершувати міжнародну кар'єру.

Про це розповів сам футболіст.

"У Швеції було 90 хвилин, щоб вийти на чемпіонат світу. Ми мали свої шанси, але не використали їх. Тепер вже немає сенсу дивитися в минуле. Ми повинні думати тільки про майбутнє. Два роки до наступного великого турніру – це дуже довга перспектива. Подивимося, що буде з моєю кар'єрою, клубом і національною командою. Шкода, що ми не їдемо в Катар.

Нинішня Швеція – по суті, нова команда. Я радий бути її частиною і виходити на поле. Кожну хвилину сприймаю, як бонус, і хочу бути тут якомога довше. Я не піду з команди лише тому, що ми програли Польщі. Почуваюся добре і хочу продовжувати допомагати команді", – розповів Ібрагімович.