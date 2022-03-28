Ібрагімович цікавився переходом у клуб Бундесліги

Златан Ібрагімович хотів пограти за німецький клуб

Нападник Мілана Златан Ібрагімович цікавився ідеєю пограти у Бундеслізі.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Мені була цікава Бундесліга. У вас є така команда, як мюнхенська Баварія, яка є чудовим клубом. Щоразу, як я граю проти неї, можна було побачити всі їхні об'єкти, стадіон, організацію. Історія клубу дуже вражаюча", - відзначив Ібрагімович.

За свою 23-річну кар'єру у дорослому футболі Златан встиг пограти у чемпіонатах Швеції, Нідерландів, Італії, Іспанії, Франції, Англії та навіть США, але він так і не побував у Німеччині.

Нагадаємо, Мілан хоче продовжити контракт з Ібрагімовичем.