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Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам: Ruska kurwa!

Сьогодні 08:24 Віктор Слюсаренко 1621 0
Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам: Ruska kurwa!
#Польща

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 29 березня, в рамках фіналу плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Польщі зустрічалася зі збірною Швеції (2:0).

Перед початком поєдинку фанати збірної Польщі почали скандувати: "Ruska kurwa!" (російська повія). Таким чином вболівальники нагадали про війну росії проти України.

Під час зустрічі викрики повторювалися.

Нагадаємо, що збірну росії, яка мала зустрітися з поляками у півфіналі, відсторонили від участі у турнірі через вторгнення РФ до України.

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