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Міністр спорту Британії про Челсі: Санкції проти Абрамовича мають наслідки

Сьогодні 19:19 240 0
Окремі аспекти функціонування команди зазнали обмежень
Міністр спорту Британії про Челсі: Санкції проти Абрамовича мають наслідки
#Роман Абрамович, #Челсі

Джерело - BBC.

Санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича негативно впливають на Челсі.

Про це заявив міністр спорту Британії Найджел Хаддлстон.

"Ми повинні обережно простежити за тим, щоб не було жодних додаткових доходів. Ми перебуваємо у постійному контакті з уболівальниками Челсі з метою дати чітко зрозуміти, що Роман Абрамович потрапив під санкції, і це має наслідки", - заявив політик

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"Ми постаралися внести розумні зміни, щоб уболівальники продовжували мати змогу взаємодіяти з клубом. Але я з самого початку давав зрозуміти, що не все буде, як раніше. Зараз ситуація кардинально інша, оскільки проти власника клубу запроваджено санкції", - сказав Хаддлстон

У зв'язку з санкціями, введеними проти власника клубу Романа Абрамовича, окремі аспекти функціонування команди зазнали обмежень.

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