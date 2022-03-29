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Челсі не зможе продавати квитки на домашні матчі АПЛ до кінця сезону

Сьогодні 17:35 205 0
Відвідувати ігри зможуть власники абонементів
Челсі не зможе продавати квитки на домашні матчі АПЛ до кінця сезону
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Стемфорд Брідж

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Челсі не зможе продавати квитки на домашні матчі АПЛ цього сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відвідувати ігри чемпіонату Англії на Стемфорд Брідж зможуть лише власники абонементів.

Тим не менш, квитки на обидва матчі Ліги чемпіонів з Реалом, на гру Кубка Англії проти Крістал Пелас, а також на гостьовий матч АПЛ з Саутгемптоном будуть доступні для покупки.

Обмеження на Челсі були накладені владою Великої Британії через санкції проти власника клубу Романа Абрамовича.

Раніше Челсі через санкції не зміг підписати американського голкіпера.

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