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Легенда Динамо розкритикував союзників України

Сьогодні 12:55 172 0
Сергій Ребров прокоментував російську-українську війну
Легенда Динамо розкритикував союзників України
Фото - gettyimages
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Союзники України  надають недостатню підтримку нашій країні у війні проти московії.

Про це розповів тренер Аль-Айна Сергій Ребров ефірі Денисов Time.

"Такі знаменитості як Андрій Шевченко, люди шоу-бізнесу, ті, яких знають у Росії та Європі, намагаються достукатися до цивілізованого світу. Україну захистити зараз може Європа. У моєму розумінні, ті союзники, які були з нами і підтримували, та сама Америка, з початком військових дій нас покинули. Україна зараз бореться сама. Звичайно, є допомога простих людей з усієї Європи та Америки, є значна підтримка, але нам потрібна інша допомога, щоб захистити нашу землю", – заявив Ребров.

Актуально: Ребров: росіяни завжди вирізнялися чимось особливим

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