Легенда Динамо розкритикував союзників України

Союзники України надають недостатню підтримку нашій країні у війні проти московії.

Про це розповів тренер Аль-Айна Сергій Ребров ефірі Денисов Time.

"Такі знаменитості як Андрій Шевченко, люди шоу-бізнесу, ті, яких знають у Росії та Європі, намагаються достукатися до цивілізованого світу. Україну захистити зараз може Європа. У моєму розумінні, ті союзники, які були з нами і підтримували, та сама Америка, з початком військових дій нас покинули. Україна зараз бореться сама. Звичайно, є допомога простих людей з усієї Європи та Америки, є значна підтримка, але нам потрібна інша допомога, щоб захистити нашу землю", – заявив Ребров.