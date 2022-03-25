Хацкевич: 24 лютого світ розділився на людей та росіян

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про вторгнення росії в Україну за участі Білорусі.

"Білорусь та Лукашенко стали співучасниками. Поки що не учасником, бо білоруських солдатів немає в Україні. Сподіваюся, що їх нема. Він відкрив кордони та надав їх для входу російської армії через Білорусь, тому вже співучасник.

Якщо він віддасть цей злочинний указ білоруської армії - піти на територію України - то хлопцям треба буде брати із собою чорні мішки, в яких вони повертатимуться назад. Памперси можуть не брати, обосраться вони тут не встигнуть. Їх палити, бомбитимуть і гризтимуть. У нас країна Біла Русь, не треба робити її червоною.

24 лютого світ розділився на людей та росіян. У такому разі до росіян додасться і Білорусь.

Зараз Білорусь до цього табору не відноситься? Поки що ні, але надання майданчика для входу Росії - вже злочин. Коли російська техніка вільно їздить Білоруссю, то я так розумію, що країна здана без жодного пострілу", - заявив Хацкевич.