Металіст не планує підписувати Ракицького

Ексгравець Зеніту Ярослав Ракицький тренуватиметься з Металістом у Туреччині, але контракт підписувати з ним не збираються.

Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Знаю, що Ракіцький має багато пропозицій з різних чемпіонатів. Він у чудовій формі і зробив вчинок - розірвав контракт з Зенітом і поїхав з Росії, висловивши чітку позицію. Може його викличуть до збірної України. Я вважаю, що у нас немає центрального захисника з такими характеристиками, і він, поза сумнівом, посилить збірну. Ракицький відіграв тайм за Металіст і виглядав дуже пристойно.

Чи не планували підписати Ракицького? Ні, ми створюємо нову команду. Ярослав гравець високого рівня і я впевнений, що він гратиме у сильних клубах", - зазначив Красніков.