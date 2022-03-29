У Вернера діючий контракт з "синіми" до 2025 року,

Нападник Челсі Тімо Вернер хоче покинути лондонський клуб.

Про це повідомляє Sport1.de.

У Вернера діючий контракт з "синіми" до 2025 року, але ні клуб, ні Тухель не будуть проти його відходу, якщо він отримає хорошу пропозицію.

Його оцінюють в 40 мільйонів євро. Однак наразі Челсі не має права вести переговори з іншими клубами через санкції з боку британського уряду.

Його агент самостійно веде переговори з кількома клубами. Серед них Боруссія Дортмунд.

Нагадаємо, Челсі не зможе продавати квитки на домашні матчі АПЛ.