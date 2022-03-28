Головне
У будинку Усика оселилися російські окупанти
Вчора 15:03 9981
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:19 35599
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу
Вчора 23:54 2635 1
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
Вчора 22:25 599 1
У Маріуполі загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Вчора 20:38 840
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Вчора 18:43 1521
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
Вчора 16:30 574
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Вчора 13:39 1260
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Вчора 09:55 504
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
26.03.2022 23:52 639
Прямі трансляції

Захисник Шахтаря займається гуманітарною допомогою

Сьогодні 14:55 149 0
Юхим Конопля прокоментував свою волонтерську діяльність
Захисник Шахтаря займається гуманітарною допомогою
#Юхим Конопля, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Юхим Конопля займається волонтерством під час війни.

Про це розповів сам футболіст у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Я особисто ЗСУ та Нацгвардії не допомагав. Допомагав другові, який зараз під Авдіївкою у мотострілецькій бригаді. Я просто скидав йому гроші, щоб він міг купити п'ятьом чи десятьом своїм хлопцям теплі речі, тому що у них немає можливості взяти щось нове.

Дуже багато футболістів допомагає з-за кордону, легіонери наші надають військову допомогу, Америка, Євросоюз. ЗСУ є комусь допомагати. Ми ж допомагаємо людям, які цього потребують, втратили роботу, кому потрібно виїхати з гарячих точок, зокрема з Маріуполя та Харкова.

Купуємо ліки людям похилого віку. Ми з Настею (дружиною, – прим.) постійно ходимо в магазини, купуємо 3-4 пакети з продуктами: яйця, молоко, крупи, хліб, олію, шоколадки, печиво. Я постійно на касі в магазині бачу пенсіонерів, які набирають. Хто їм допоможе, якщо не я?

Я не можу всім допомогти, але ще до воєнного стану у Києві намагалися підтримувати бабусь та дідусів, які не могли собі дозволити продукти", – розповів Конопля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? 1977
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35599
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими 1521
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження 3679
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу 2635 1
Металіст підписав ексворотаря Динамо Металіст підписав ексворотаря Динамо 1262
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6679
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 16058
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4680
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12047
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8083
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14430 1