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Голанд відхилив пропозицію Манчестер Сіті

Сьогодні 18:29 227 0
Голанд влітку змінить клуб
Голанд відхилив пропозицію Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Залишилося два клуби, які серйозно претендують на форварда Боруссії Д Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє As.

Манчестер Сіті минулого тижня вже робив першу пропозицію футболісту. "Містяни" запропонували 27-28 млн євро чистої зарплати 21-річному футболісту.

Голанд відмовив Ман Сіті, але це не остаточне рішення футболіста. Зараз він чекає на пропозицію Реала – другого реального претендента на Ерлінга. Ймовірно, футболіст хоче продовжити кар’єру саме в іспанському клубі, який теж хоче оформити трансфер, але не за будь-яку ціну.

Цього сезону Голанд зіграв 23 матчі за Боруссію, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач. 

Нагадаємо, Барселона може підписати Салаха замість Голанда.

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