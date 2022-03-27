Голанд відхилив пропозицію Манчестер Сіті

Голанд влітку змінить клуб

Залишилося два клуби, які серйозно претендують на форварда Боруссії Д Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє As.

Манчестер Сіті минулого тижня вже робив першу пропозицію футболісту. "Містяни" запропонували 27-28 млн євро чистої зарплати 21-річному футболісту.

Голанд відмовив Ман Сіті, але це не остаточне рішення футболіста. Зараз він чекає на пропозицію Реала – другого реального претендента на Ерлінга. Ймовірно, футболіст хоче продовжити кар’єру саме в іспанському клубі, який теж хоче оформити трансфер, але не за будь-яку ціну.

Цього сезону Голанд зіграв 23 матчі за Боруссію, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Барселона може підписати Салаха замість Голанда.