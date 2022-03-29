Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не повернеться до Барселони.

Про це заявив президент каталонців Жоан Лапорта.

"Барселона - дім Лео. Я хотів би, щоб він був на відкритті нового Камп Ноу. Відносини з ним менш нестабільні, зараз він у Парижі. Для мене це було нелегко, я б хотів, щоб усе було інакше. Він не міг наражати нас на більший ризик. Думаю, ми зробили те, що повинні були. Не розмовляю з ним, як раніше, близькі до нього люди хочуть, щоб він повернувся у Барселону і сам клуб".