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Лапорта: Не розглядаємо повернення Мессі в Барселону

Сьогодні 17:17 170 0
Президент каталонців поділився думками щодо аргентинського вінгера
Лапорта: Не розглядаємо повернення Мессі в Барселону
#Барселона, #Лапорта, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Diario Sport.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не повернеться до Барселони.

Про це заявив президент каталонців Жоан Лапорта.

"Барселона - дім Лео. Я хотів би, щоб він був на відкритті нового Камп Ноу. Відносини з ним менш нестабільні, зараз він у Парижі. Для мене це було нелегко, я б хотів, щоб усе було інакше. Він не міг наражати нас на більший ризик. Думаю, ми зробили те, що повинні були. Не розмовляю з ним, як раніше, близькі до нього люди хочуть, щоб він повернувся у Барселону і сам клуб".

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"Я не отримував жодного повідомлення від Лео чи його оточення з приводу повернення в Барсу. Зараз ми не розглядаємо його повернення. Ми формуємо молоду команду, яка починає вдало виступати. Лео є Лео, він найкращий гравець світу, але не думаємо про його повернення. Але це не стало б і кроком назад", - сказав Лапорта

Нагадаємо, Левандовський погодився перейти у Барселону.

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