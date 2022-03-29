Джерело - Diario Sport.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не повернеться до Барселони.
Про це заявив президент каталонців Жоан Лапорта.
"Барселона - дім Лео. Я хотів би, щоб він був на відкритті нового Камп Ноу. Відносини з ним менш нестабільні, зараз він у Парижі. Для мене це було нелегко, я б хотів, щоб усе було інакше. Він не міг наражати нас на більший ризик. Думаю, ми зробили те, що повинні були. Не розмовляю з ним, як раніше, близькі до нього люди хочуть, щоб він повернувся у Барселону і сам клуб".
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"Я не отримував жодного повідомлення від Лео чи його оточення з приводу повернення в Барсу. Зараз ми не розглядаємо його повернення. Ми формуємо молоду команду, яка починає вдало виступати. Лео є Лео, він найкращий гравець світу, але не думаємо про його повернення. Але це не стало б і кроком назад", - сказав Лапорта
Нагадаємо, Левандовський погодився перейти у Барселону.