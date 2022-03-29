Чотири європейські ТОП-клуби претендують на таланта Динамо

Джерело - sport.ua.
19-річний вінгер Динамо U-19 Самба Діалло входить до сфери інтересів низки ТОП-клубів Європи.
Про це повідомляє Score.fr.
Зокрема, можливість запрошення сенегальця до себе розглядають у Барселоні, дортмундській Боруссії, Манчестер Сіті та Марселі.
Європейські клуби розуміють, що через війну в Україні Діалло може наполягати на відході з Динамо, чим готові скористатися за сприятливої на те ситуації.
Нагадаємо наприкінці минулого року Діалло продовжив контракт із Динамо на п'ять років. Угода розрахована до 31 грудня 2026 року.
Раніше Самба Діалло відмовився переходити у Сент-Етьєн.