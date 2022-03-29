Чотири європейські ТОП-клуби претендують на таланта Динамо

Діалло є однією з головних зірок юнацької команди киян

19-річний вінгер Динамо U-19 Самба Діалло входить до сфери інтересів низки ТОП-клубів Європи.

Про це повідомляє Score.fr.

Зокрема, можливість запрошення сенегальця до себе розглядають у Барселоні, дортмундській Боруссії, Манчестер Сіті та Марселі.

Європейські клуби розуміють, що через війну в Україні Діалло може наполягати на відході з Динамо, чим готові скористатися за сприятливої ​​на те ситуації.

Нагадаємо наприкінці минулого року Діалло продовжив контракт із Динамо на п'ять років. Угода розрахована до 31 грудня 2026 року.

Раніше Самба Діалло відмовився переходити у Сент-Етьєн.