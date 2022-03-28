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Діалло не планує покидати Динамо

Сьогодні 10:57 176 0
Діалло поки не планує втечу з Динамо
Діалло не планує покидати Динамо
#Динамо Київ, #Діалло, #Сент-Етьен, #Сент-Етьєн

Джерело - football24.ua.

Вінгер Динамо Самба Діалло не планує переходити у Сент-Етьєн.

Про це повдіомляє But.

Сенегалець справді відвідував базу Сент-Етьєна, однак про трансфер поки не йдеться.

Діалло просто хотів відвідати своїх земляків зі складу "зелених"– Ель-Хаджі Дьє і Бубакара Фолла. Підписати молодого вінгера буде не так просто, адже його контракт з Динамо розрахований до 2026 року. Низка європейських клубів зберігають інтерес до 19-річного гравця – це Борусія Д, Ман Сіті, Барселона і Ренн.

Раніше Діалло зірвав матч з Антальяспором.

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