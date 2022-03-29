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Петраков: Не можу навіть повірити у те, що трапилося

Сьогодні 12:25 139 0
Наставник збірної України - про війну
Петраков: Не можу навіть повірити у те, що трапилося
#Олександр Петраков

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про війну України із російськими окупантами.

"Не можу навіть повірити в те, що трапилося. Коли все сталося, мені зателефонував син та розповів, що почалася війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія, ні людей, ні друзів уже в мене там немає. Складно говорити.

Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. І коли буде гра збірної, а колись вона буде, я попрошу президента, щоб якнайбільше воїнів прийшло до нас на гру, а ми всі стали та аплодували. Я просто пишаюся цими хлопцями. Хлопці, ви робите неймовірну справу. Я тренер національної збірної з футболу, хочу стати перед вами на коліна та сказати спасибі від усіх наших футболістів. Нехай вас береже Бог. Слава Україні", - сказав Петраков.

Раніше Петраков намагався записатися до тероборони.

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