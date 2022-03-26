Петраков намагався записатися до тероборони

Головний тренер збірної України Олександр Петраков намагався вступити до тероборони, однак йому відмовили через вік.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський

"Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас".

Він повернувся і ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – сказав Співаковський.