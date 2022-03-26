Петраков намагався записатися до тероборони

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков намагався вступити до тероборони, однак йому відмовили через вік.
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський
"Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас".
Він повернувся і ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – сказав Співаковський.
Нагадаємо, тренер збірної Шотландії сумнівається у можливості проведення матчу з Україною.