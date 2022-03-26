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Петраков намагався записатися до тероборони

Сьогодні 16:55 115 0
Олександр Петраков готовий захищати Україну
Петраков намагався записатися до тероборони
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков намагався вступити до тероборони, однак йому відмовили через вік.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський 

"Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас".

Він повернувся і ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, тренер збірної Шотландії сумнівається у можливості проведення матчу з Україною.

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