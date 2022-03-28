Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією

Олігарх мав почервоніння очей

Джерело - The Wall Sreet Journal.

У власника Челсі Романа Абрамовича та українських учасників переговорного процесу з Росією з’явилися симптоми отруєння після зустрічі у Києві на початку березня

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Після зустрічі в столиці України олігарх мав почервоніння очей, постійні та болючі сльозотечі, лущення шкіри на обличчі та руках.

Фахівці з країн заходу сказали, що складно визначити, чи були симптоми спричинені хімічним чи біологічним засобом або атакою електромагнітного випромінювання.

Нагадаємо, уряд Великої Британії послабив санкції щодо Челсі.