Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 млн євро для України

Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 мільйон євро українським клубам.

Про це повідомляє BBC.

"Ми живемо у непрості часи. Нас всіх засмутили ці насильницькі напади. Страждання, яке ми бачимо, нагадує нам про те, що є дійсно важливим. З гордістю повідомляю, що АЄК надала один мільйон євро підтримки нашим членам для допомоги українському народу. Також багато наших клубів запропонували прихистки для українських молодих гравців".