Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 млн євро для України

Джерело - BBC.
Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 мільйон євро українським клубам.
Про це повідомляє BBC.
"Ми живемо у непрості часи. Нас всіх засмутили ці насильницькі напади. Страждання, яке ми бачимо, нагадує нам про те, що є дійсно важливим. З гордістю повідомляю, що АЄК надала один мільйон євро підтримки нашим членам для допомоги українському народу. Також багато наших клубів запропонували прихистки для українських молодих гравців".
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"Я на зв’язку з Радою ООН з прав людини, тому АЄК може допомогти як українському народу, так і переселенцям, якими опікуються в сусідніх країнах", – сказав очільник асоціації і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.