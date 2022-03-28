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Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 млн євро для України

Сьогодні 18:49 157 0
Президент ПСЖ та АЄКа Нассер Аль-Хелаїфі виступив із заявою
Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 млн євро для України
#Аль-Хелаїфі, #ПСЖ

Джерело - BBC.

Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 мільйон євро українським клубам.

Про це повідомляє BBC.

"Ми живемо у непрості часи. Нас всіх засмутили ці насильницькі напади. Страждання, яке ми бачимо, нагадує нам про те, що є дійсно важливим. З гордістю повідомляю, що АЄК надала один мільйон євро підтримки нашим членам для допомоги українському народу. Також багато наших клубів запропонували прихистки для українських молодих гравців".

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"Я на зв’язку з Радою ООН з прав людини, тому АЄК може допомогти як українському народу, так і переселенцям, якими опікуються в сусідніх країнах", – сказав очільник асоціації і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

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