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Стали відомі нові дати матчів збірної України U-19 у відборі на Євро-2022

Вчора 23:25 131 0
Стали відомі нові дати матчів збірної України U-19 у відборі на Євро-2022
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Юнацька збірна України U-19 (гравці 2003 року народження) дізналася нові дати поєдинків еліт-раунду відбору чемпіонату Європи-2022.

Про це повідомляє УАФ.

Українці потрапили до групи 6, де зустрінуться з командами Нідерландів, Норвегії та Сербії. Міні-турнір мав проходити з 23-го до 29 березня в Нідерландах. У зв'язку з воєнною агресією проти України УЄФА змінив термін змагань. Їх перенесено на червень.

Календар еліт-раунду відбору Євро-2022 (U-19) у групі 6
01.06.2022
17:00. Норвегія — Україна (Роттердам)
20:00. Нідерланди — Сербія (Алмере)
04.06.2022
13:00. Україна — Сербія (Алфен-ан-ден-Рейн)
17:00. Нідерланди — Норвегія (Роттердам)
07.06.2022
20:00. Україна — Нідерланди (Роттердам)
20:00. Сербія — Норвегія (Алфен-ан-ден-Рейн)

До фінального турніру, що триватиме з 18 червня до 1 липня, вийдуть переможці семи груп. Збірна Словаччини здобула пряму перепустку у фінальну стадію Євро-2022 (U-19) на правах господаря.

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