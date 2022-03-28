Миколенко розповів, що зробив би з путіним

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної України та ліверпульського Евертона Віталій Миколенко розповів, щоб він зробив з володимиром путіним, якби той потрапив йому в руки.
Про це розповів сам футболіст у коментарі Отдушивдушу.
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"Якби я опинився перед путіним, я б, напевно, його взяв та віддав би людям, у яких забрали сім'ї, дітей, батьків.
Віддав би цього виродка, вони точно розібралися б, що з ним зробити. Вони б зімпровізували 100%", – сказав Миколенко.