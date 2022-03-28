Миколенко розповів, що зробив би з путіним

Віталій Миколенко прокоментував своє ставлення до президента росії володимира путіна

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України та ліверпульського Евертона Віталій Миколенко розповів, щоб він зробив з володимиром путіним, якби той потрапив йому в руки.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Отдушивдушу.

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