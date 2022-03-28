Головне
У будинку Усика оселилися російські окупанти
Вчора 15:03 9981
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:19 35599
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу
Вчора 23:54 2635 1
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
Вчора 22:25 599 1
У Маріуполі загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Вчора 20:38 840
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Вчора 18:43 1520
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
Вчора 16:30 574
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Вчора 13:39 1260
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Вчора 09:55 504
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
26.03.2022 23:52 639
Прямі трансляції

Миколенко розповів, що зробив би з путіним

Сьогодні 13:38 268 0
Віталій Миколенко прокоментував своє ставлення до президента росії володимира путіна
Миколенко розповів, що зробив би з путіним
Фото - gettyimages
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України та ліверпульського Евертона Віталій Миколенко розповів, щоб він зробив з володимиром путіним, якби той потрапив йому в руки.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Отдушивдушу.

Актуально: Миколенко: Мені всі говорять, що українці "крейзі"

"Якби я опинився перед путіним, я б, напевно, його взяв та віддав би людям, у яких забрали сім'ї, дітей, батьків.

Віддав би цього виродка, вони точно розібралися б, що з ним зробити. Вони б зімпровізували 100%", – сказав Миколенко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження 3679
Металіст підписав ексворотаря Динамо Металіст підписав ексворотаря Динамо 1261
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими 1520
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу 2635 1
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35599
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? 1976
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 20993 4
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4600 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15841
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3983
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23884
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19287