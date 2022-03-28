Стала відома причина смерті ексфутболіста Шахтаря Бахарева

На 46-му році пішов з життя ексфутболіст Шахтаря Олексій Бахарев.

Джерело - Чемпіон.

Стала відома причина раптового відходу з життя колишнього півзахисника Шахтаря Олексія Бахарева.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

45-річний ексфутболіст помер через те, що у нього відірвався тромб.

Півзахисник Олексій Бахарев виступав за "гірників" від 1999 до 2004 року, провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) і здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02).

Після завершення кар'єри понад 10 років працював дитячим тренером в академії Шахтаря.