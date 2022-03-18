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Помер ексфутболіст Шахтаря Бахарев

Сьогодні 14:30 243 0
Футболісту було 45 років
Помер ексфутболіст Шахтаря Бахарев
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

На 46-му році пішов з життя ексфутболіст Шахтаря Олексій Бахарев.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Півзахисник Олексій Бахарев виступав за "гірників" від 1999 до 2004 року, провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) і здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02).

Після завершення кар'єри понад 10 років працював дитячим тренером в академії Шахтаря.

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