Футболісту було 45 років

На 46-му році пішов з життя ексфутболіст Шахтаря Олексій Бахарев.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Півзахисник Олексій Бахарев виступав за "гірників" від 1999 до 2004 року, провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) і здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02).

Після завершення кар'єри понад 10 років працював дитячим тренером в академії Шахтаря.