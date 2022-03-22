Ребров: росіяни завжди вирізнялися чимось особливим

Український тренер Сергій Ребров вважає, що усунення від міжнародних змагань - це справедливе покарання для спортсменів із країни-агресора.

Про це заявив фахівець.

"Я вас прошу, там ніхто ніколи не виступить. Особливо спортсмени. Можливо, раніше - можливо - і можна було сказати, що спорт - поза політикою, але тільки не зараз. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали.

У моєму уявленні головна мета спорту - перемога у чесній боротьбі. Але Росія - вона ж інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: "З нами сила, з нами Бог". Тому я і не вважаю, що спорт - поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави.

Мої батьки, мої друзі сидять удома і не знають, коли до них щось прилетить, а вони кажуть, що спорт – поза політикою? Вони мають боротися за батьківщину, яка запускає ракети на землю? Вони отримують зарплату, платять податки, які йдуть на озброєння проти нас, та хочуть виступати з Україною в одному турнірі? Ні вже, будьте ласкаві", - сказав Ребров.