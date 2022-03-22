Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 12:51 31306
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Сьогодні 10:24 230
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Сьогодні 08:24 442
Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів
Вчора 20:38 663
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України
Вчора 20:10 786
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Вчора 18:12 202151
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Вчора 17:26 678
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Вчора 12:41 837
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Вчора 11:40 573
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 10:39 2436
Прямі трансляції

Ребров: росіяни завжди вирізнялися чимось особливим

Сьогодні 12:41 87 0
Наставник Аль-Айна поділився думкою про сусідній народ
Ребров: росіяни завжди вирізнялися чимось особливим
#Сергій Ребров

Джерело - zbirna.com.

Український тренер Сергій Ребров вважає, що усунення від міжнародних змагань - це справедливе покарання для спортсменів із країни-агресора.

Про це заявив фахівець.

"Я вас прошу, там ніхто ніколи не виступить. Особливо спортсмени. Можливо, раніше - можливо - і можна було сказати, що спорт - поза політикою, але тільки не зараз. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали.

У моєму уявленні головна мета спорту - перемога у чесній боротьбі. Але Росія - вона ж інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: "З нами сила, з нами Бог". Тому я і не вважаю, що спорт - поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави.

Мої батьки, мої друзі сидять удома і не знають, коли до них щось прилетить, а вони кажуть, що спорт – поза політикою? Вони мають боротися за батьківщину, яка запускає ракети на землю? Вони отримують зарплату, платять податки, які йдуть на озброєння проти нас, та хочуть виступати з Україною в одному турнірі? Ні вже, будьте ласкаві", - сказав Ребров.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31306
Анчелотті відреагував на розгром від Барселони Анчелотті відреагував на розгром від Барселони 1081 1
У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів 3582
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 202151
Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії 1243
Суркіс вивіз з України онуків-призовників Суркіс вивіз з України онуків-призовників 1699
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19346 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29164
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36162
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13251
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23962
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10584