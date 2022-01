Юнацька команда Динамо провела другий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині.

Арбітр був змушений давати достроковий фінальний свисток через масову сутичку гравців. Наприкінці матчу Самба Діалло втік ледь не з центру поля до воріт та пробив повз воротаря, але радість сенегальця виявилася передчасною, оскільки арбітр зафіксував офсайд у Самби. Динамівці були дуже обурені цим рішенням рефері, навіть Ігор Костюк прибіг, аби виказати своє невдоволення. Апогеєм же всього стали емоції Діалло, конфлікт якого з суперником спровокував масову бійку на полі. В підсумку, було вирішено не догравати останні хвилини зустрічі, й матч завершився результативною нічиєю - 2:2.

