"Орли" шукають нового воротаря

Джерело - Rompi Pallone.

Римський Лаціо хоче підписати нового воротаря.

Про це повідомляє Rompi Pallone.

Хосе Рейна останнім часом не грає за римський клуб через погану форму, а Томас Стракоша, який замінює його, ймовірно, піде з команди влітку на правах вільного агента.

Тому Лаціо бажає бачити у команді нового голкіпера. Столичний клуб цікавиться Алексом Меретом з Наполі.

Проте тренер римлян Мауріціо Саррі хоче бачити у команді Кепу Аррісабалагу з Челсі, з яким він працював у лондонському клубі.

Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.