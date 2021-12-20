Джерело - Rompi Pallone.
Римський Лаціо хоче підписати нового воротаря.
Про це повідомляє Rompi Pallone.
Хосе Рейна останнім часом не грає за римський клуб через погану форму, а Томас Стракоша, який замінює його, ймовірно, піде з команди влітку на правах вільного агента.
Тому Лаціо бажає бачити у команді нового голкіпера. Столичний клуб цікавиться Алексом Меретом з Наполі.
Проте тренер римлян Мауріціо Саррі хоче бачити у команді Кепу Аррісабалагу з Челсі, з яким він працював у лондонському клубі.
Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.