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Саррі хоче підписати Кепу в Лаціо

Вчора 23:50 82 0
"Орли" шукають нового воротаря
Саррі хоче підписати Кепу в Лаціо
#Кепа, #Лаціо, #Мауріціо Саррі, #Рейна, #Стракоша

Джерело - Rompi Pallone.

Римський Лаціо хоче підписати нового воротаря.

Про це повідомляє Rompi Pallone.

Хосе Рейна останнім часом не грає за римський клуб через погану форму, а Томас Стракоша, який замінює його, ймовірно, піде з команди влітку на правах вільного агента.

Тому Лаціо бажає бачити у команді нового голкіпера. Столичний клуб цікавиться Алексом Меретом з Наполі.

Проте тренер римлян Мауріціо Саррі хоче бачити у команді Кепу Аррісабалагу з Челсі, з яким він працював у лондонському клубі.

Нагадаємо, Шахтар може підписати півзахисника Челсі.

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