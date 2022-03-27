Аль-Айн просить Реброва продовжити контракт

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ще не визначився з майбутнім в еміратському клубі.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Денисов Time.

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"Я вважаю, що кожна людина має бути корисною на своєму місці. Я не військовий. Звичайно, якщо в цьому буде потреба і зараз я відчую, що терміново треба летіти, я в будь-якому разі прилечу, бо це мій народ. Але звідси я допомагаю дуже баг

Ми не просто відкрили фонд і зібрали чималу суму. Після цього кожен із нас по-своєму допомагає. Це не означає, що ми зібрали якусь суму та забули про це. Ми продовжуємо точково допомагати. Кожен із нас повинен розуміти, що зараз потрібно робити максимум для нашої країни та оборони. Ми всі теж робимо дуже багато.

Коли закінчиться контракт, буде видно, де я буду корисним. Зараз мене щодня просять продовжити контракт, але все залежатиме від того, якою буде ситуація в Україні", – розповів Ребров.