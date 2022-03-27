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Дракслер натякнув на відхід з ПСЖ

Сьогодні 19:55 159 0
Юліан Дракслер влітку може змінити клуб
Дракслер натякнув на відхід з ПСЖ
Фото - gettyimages
#Юліан Дракслер, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Хавбек ПСЖ Юліан Дракслер влітку має бажання змінити клуб.

Про це футболіст розповів після матчу з Ізраелем.

"Я радий, що відіграв усі 90 хвилин. Це вперше за довгий час. Я все ще впевнений, що мені вистачає майстерності для виступу за збірну Німеччини.

Ситуація у ПСЖ в мене дуже непроста. Чесно кажучи, мені не вистачає ігрового ритму. Потрібно більше ігрової практики", — сказав Дракслер.

Цього сезону Дракслер зіграв за ПСЖ 22 поєдинки в усіх змаганнях, у яких забив два голи та віддав два асисти.

Раніше, Дракслер продовжив контракт з ПСЖ.

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