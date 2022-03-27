Дракслер натякнув на відхід з ПСЖ

Хавбек ПСЖ Юліан Дракслер влітку має бажання змінити клуб.

Про це футболіст розповів після матчу з Ізраелем.

"Я радий, що відіграв усі 90 хвилин. Це вперше за довгий час. Я все ще впевнений, що мені вистачає майстерності для виступу за збірну Німеччини.

Ситуація у ПСЖ в мене дуже непроста. Чесно кажучи, мені не вистачає ігрового ритму. Потрібно більше ігрової практики", — сказав Дракслер.