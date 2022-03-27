Дракслер натякнув на відхід з ПСЖ

Джерело - football.ua.
Хавбек ПСЖ Юліан Дракслер влітку має бажання змінити клуб.
Про це футболіст розповів після матчу з Ізраелем.
"Я радий, що відіграв усі 90 хвилин. Це вперше за довгий час. Я все ще впевнений, що мені вистачає майстерності для виступу за збірну Німеччини.
Ситуація у ПСЖ в мене дуже непроста. Чесно кажучи, мені не вистачає ігрового ритму. Потрібно більше ігрової практики", — сказав Дракслер.
Цього сезону Дракслер зіграв за ПСЖ 22 поєдинки в усіх змаганнях, у яких забив два голи та віддав два асисти.
Раніше, Дракслер продовжив контракт з ПСЖ.