Дракслер продовжив контракт з ПСЖ

Юліан Дракслер залишиться у ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник французького ПСЖ Юліан Дракслер, який влітку міг покинути клуб, прийняв рішення продовжити контракт.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Нова угода укладена до літа 2024 року. За інформацією ЗМІ, німця переконав пролонгувати головний тренер Маурісіо Почеттіно.

У поточному сезоні Дракслер зіграв у 32 поєдинках, в яких він став автором чотирьох забитих м'ячів і сім раз віддавав результативну передачу.