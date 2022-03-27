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Реал готовий продати Йовича

Сьогодні 18:55 215 0
Луку Йович може змінити клуб
Реал готовий продати Йовича
Фото - gettyimages
#Йович, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Реал готовий відпустити нападника Луку Йовича цим літом, якщо він захоче покинути команду.

Про це повідомляє AS.

Контракт гравця з мадридською командою діє до 2025 року, однак він не має стабільної ігрової практики.

Великою проблемою є зарплатня форварда, яка становить 4,5 млн євро на рік.

Реал підписав Йовича за 60 млн євро, зараз "вершкові" повинні продати його не менш ніж за 30 млн, щоб уникнути збитків.

У 13 матчах цього сезону Ла-Ліги Йович забив 1 гол.

Нагадаємо, Азар пропустить матчі з Челсі у Лізі чемпіонів.

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