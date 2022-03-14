Барселона може підписати Салаха замість Голанда

Мохамед Салах влітку може змінити клуб

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє As.

Каталонці хочуть посилити напад, і їхньою пріоритетною метою, як і раніше, залишається форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.Проте на норвежця претендують й інші топ-клуби, що ускладнює завдання "блауграни".

Альтернативою Голанду Барселона бачить Мохамеда Салаха з Ліверпуля.

Попри те, що єгиптянин не є класичною дев'яткою, тренер Барселони Хаві та керівництво клубу цінують його за універсальність та вважають, що він гарантує 30 голів за сезон.

Крім того, трансфер 29-річного гравця коштуватиме дешевше, ніж перехід Голанда.

Барселона вже контактувала з представниками Салаха, та спілкування було позитивним.

Нагадаємо, Салах незадоволений новим запропонованим контрактом від Ліверпуля.