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Барселона може підписати Салаха замість Голанда

Сьогодні 15:41 200 0
Мохамед Салах влітку може змінити клуб
Барселона може підписати Салаха замість Голанда
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Ерлінг Голанд, #Ліверпуль, #Салах, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - as.com.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє As.

Каталонці хочуть посилити напад, і їхньою пріоритетною метою, як і раніше, залишається форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд.Проте на норвежця претендують й інші топ-клуби, що ускладнює завдання "блауграни".

Альтернативою Голанду Барселона бачить Мохамеда Салаха з Ліверпуля.

Попри те, що єгиптянин не є класичною дев'яткою, тренер Барселони Хаві та керівництво клубу цінують його за універсальність та вважають, що він гарантує 30 голів за сезон.

Крім того, трансфер 29-річного гравця коштуватиме дешевше, ніж перехід Голанда.

Барселона вже контактувала з представниками Салаха, та спілкування було позитивним. 

Нагадаємо, Салах незадоволений новим запропонованим контрактом від Ліверпуля.

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