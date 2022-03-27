Футбольна база в Закарпатті прийматиме дітей-біженців

Українська асоціація футболу облаштувала нове місце для прийому українських дітей, які евакуюються з гарячих точок України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"На Закарпатті, біля Ужгорода, у нас є футбольна база, яка на час війни буде перебудована під дітей, які евакуюються із різних куточків нашої країни. Це великий обов'язок усіх нас, надати допомогу тим діткам, які евакуюються з гарячих точок, де проходять бойові дії.

Дуже важливо, щоб вони мали сучасні умови. Я побачив сьогодні серйозно налаштованих голову Закарпатської асоціації футболу Дурана Іван Петровича, голову Закарпатської ОДА Микиту Віктора Федоровича, ми допомагатимемо, щоб якнайшвидше цей центр запрацював для прийому дітей", - сказав Павелко.