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Футбольна база в Закарпатті прийматиме дітей-біженців

Сьогодні 17:26 116 0
Андрій Павелко розповів про нове місце, облаштоване для прийому українських дітей
Футбольна база в Закарпатті прийматиме дітей-біженців
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - footballua.tv.

Українська асоціація футболу облаштувала нове місце для прийому українських дітей, які евакуюються з гарячих точок України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"На Закарпатті, біля Ужгорода, у нас є футбольна база, яка на час війни буде перебудована під дітей, які евакуюються із різних куточків нашої країни. Це великий обов'язок усіх нас, надати допомогу тим діткам, які евакуюються з гарячих точок, де проходять бойові дії.

Дуже важливо, щоб вони мали сучасні умови. Я побачив сьогодні серйозно налаштованих голову Закарпатської асоціації футболу Дурана Іван Петровича, голову Закарпатської ОДА Микиту Віктора Федоровича, ми допомагатимемо, щоб якнайшвидше цей центр запрацював для прийому дітей", - сказав Павелко.

Нагадаємо, Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу.

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