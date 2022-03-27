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Палкін: Прикладаємо всі наші зусилля лише для одного - перемоги у війні

Сьогодні 15:22 197 0
Генеральний директор Шахтаря розповів про підтримку України
Палкін: Прикладаємо всі наші зусилля лише для одного - перемоги у війні
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - The Guardian.

Команди англійського та німецького чемпіонату підтримують Україну під час війни з росією.

Про це розповів Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми дивимось чемпіонати Англії, Німеччини, де перед кожною грою демонструють велику підтримку для нас. Це дуже і дуже важливо, тому що подібне додає нам сили. Ми стаємо сильнішими, що допомагає у нашій ситуації. Дуже дякую усім футбольним людям зі всього світу, які підтримують нас".

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"Ми віримо, що переможемо – це найважливіше. Коли ти віриш у щось, коли ти об’єднаний – це робить все позитивнішим. У нас зараз немає звичайного життя з переглядом телебачення та відпочинком. У нас немає на це часу, не можемо й думати про те, щоб розслабитись. Зараз ми прикладаємо всі наші зусилля лише для одного – перемоги у цій війні", - сказав Палкін.

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